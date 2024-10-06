Специалисты рассказали об особой технике для засыпания

Эксперты объяснили, как быстро заснуть с помощью особой техники, сообщает издание The Voice.

© Unsplash

Каждый хоть раз встречался с проблемой со сном после тяжелого и насыщенного рабочего дня. На этот случай сомнологи придумали несложную технику, которая называется «мостик». Она подходит как взрослым, так и детям.

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить плавный переход от бодрствования ко сну.

Не нужно ложиться в кровать сразу после выключения телевизора или ноутбука. Специалисты советуют придумать особый ритуал, который будет повторяться изо дня в день и служить неким элементом между активностью и сном.

Таким образом, этот «мостик» будет вызывать в сознании прямые ассоциации со сном и даст мозгу понять, что наступило время отдыха.