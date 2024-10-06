«Гусиная кожа»: как с ней бороться и какие средства подойдут

Врач-дерматолог Юлия Вайлова рассказала, что такое «гусиная кожа» и что с ней делать, сообщает издание «Горящая изба».

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Дерматологи называют это явление фолликулярным кератозом, что означает увеличение числа клеток верхнего слоя кожи. При этом кератоз не считается заболеванием, и от него не прописывают лекарств.

Он может возникать сам по себе или из-за сухости кожи, а также, если человек страдает от атопического дерматита, ксероза или ихтиоза. Наиболее часто «гусиная кожа» появляется на плечах, бедрах и изредка на туловище.

Причины кератоза

Это состояние кожи бывает вследствие накопления роговых кожных чешуек, находящихся в устьях волосяных луковиц. Наиболее склонны к кератозу люди с сухой кожей.

Кроме того, к кератозу приводят частые горячие ванны и душ, чрезмерное посещение бассейна, бани и сауны, скрабы, загар, осенне-зимний сезон и температура воздуха выше 22 градусов в помещении.

Нужно ли лечить

Дерматолог Юлия Волкова отмечает, что кератоз не представляет опасности для здоровья. Он может лишь причинять дискомфорт из-за того, что кожа становится грубой и шершавой.

Какой уход подойдет для «гусиной кожи»

Эксперты дают людям с кератозом такие же советы, как и тем, кто страдает от сухости кожи.

В первую очередь, нужно использовать моющее средство в душе на все тело максимум раз в неделю.

Во-вторых, следует выбирать мягкие продукты, предназначенные для сухой кожи.

После душа или ванны обязательно наносите увлажняющие средства, напоминает дерматолог.

В случае кератоза необходимо полностью отказаться от загара, в том числе в солярии.

Что еще можно добавить в уход

Эксперт советует присмотреться к средствам с мочевиной в виде кремов и лосьонов. При этом концентрация мочевины должна составлять не менее 5-10%. Эти средства нужно наносить 4-5 раз в неделю.

Также, по словам дерматолога, будет полезно использовать гели для душа с кислотами. Во время гигиенической процедуры средство следует нанести на проблемные участки кожи, подержать 2-3 минуты и затем смыть. Такие гели можно применять 3-5 раз в неделю.

Подойдут и отшелушивающие средства с кислотами и энзимами, которые помогают клеткам кожи быстрее обновиться. Их необходимо использовать 2-4 раза в неделю.