Как правильно пить воду с лимоном

Вода с лимоном помогает лучше переваривать пищу, она стимулирует выработку желудочного сока. Лимон содержит много витамина C, который помогает защищаться от разных болезней. При этом некоторым людям пить такую воду опасно. Если у человека есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, то лимонная кислота сделает только хуже.

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Более того, лимон – это аллерген. Если есть аллергия, то лучше не пить воду с лимоном.

Также лимонная кислота может повредить зубную эмаль. Поэтому лучше пить данный напиток через трубочку.

Напомним, что в регионах появятся более 550 центров для раннего выявления рака. В Башкирии растет число пациентов с давлением и ожирением.