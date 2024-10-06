Почему фитнес-браслеты вызывают стресс и тревожность

Недавно ученые заявили, что люди в погоне за идеальным образом жизни зацикливаются на показателях фитнес-браслетов, умных весов и других гаджетов и разгоняют тревожность до размера паники. А ведь многие из электронных помощников неверно передают информацию – например, весы могут сказать довольно стройной девушке "у вас проблемы", или фитнес-браслет не засчитает шаги, если вы гуляли держа руки в карманах. О том, как сохранить разумный подход и спокойствие в стремлении к ЗОЖу, мы поговорим с семейным психологом Анной Девяткой.

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Недавно ученые исследователи из Льежского университета заявили, что параллельно с изменением привычек фитнес-браслеты способны негативно повлиять на ментальное здоровье владельца.

Исследователи опросили 30 пользователей таких устройств, а также программ для расчета калорий, отслеживания уровня активности, измерения пульса, давления и других показателей. По итогам респондентов разделили на три группы по "траектории вовлеченности":

первые увлеклись ЗОЖем и осваивали новые привычки

вторые теряли интерес в первую же неделю

третьи же становились, грубо говоря, одержимыми, увлеченность трансформировалась в навязчивую идею

В итоге эксперты выяснили, что негативное или положительное влияние фитнес-устройств напрямую зависело оттого, как к ним относились сами пользователи: та самая третья группа страдала от повышения уровня стресса и тревожности.

Дело в том, что к телу нужно относиться так же, как к клиенту на приеме психолога. Да, есть определенные алгоритмы и базовые знания, помогающие человеку развиваться как личности или как спортсмену в зале, но каждый случай важно рассматривать индивидуально. У всех есть своя жизненная история, наработанный опыт и стиль активности.

Кроме этого, большинство взрослых работают, устают, им важно при этом оставить силы на воспитание детей. Гаджеты – часы, телефоны, умные весы – не могут учитывать эти характеристики, хотя они очень важны.

Порой, можно разрушить то, что действительно важно, пытаясь слушать бесконечные напоминания из серии "подвигайтесь, вы много сидите". Лене 34 года, она мать двух мальчишек и замужем восемь лет, еще она работает и занимается бытом. Несмотря на большую эмоциональную нагрузку, она мало двигается и чувствует, что это сказывается на здоровье. Все знают: если мышцы долго не использовать, они начинают атрофироваться.

Это классическая история многих женщин – дома она в делах, а на работе сидит так долго, что уже ног не чувствует. Лена дала себе обещание "буду ходить 10 000 шагов в день" и даже купила недорогой фитнес-браслет.

И вот, представьте себе ситуацию: женщина едет домой после работы, мечтая дойти до квартиры сквозь осеннюю морось и вкусно поужинать, расслабиться после сложного дня. Вдруг браслет присылает уведомление: вы еще можете выполнить план на сегодня, будьте активнее. А у Лены сил уже нет, но она испытывает укол вины и стыда, что не может сдержать данное себе же обещание. Она начинает тревожиться и раскручивать мысль, что если не может "нашагать", сколько надо, то причиняет своему здоровью непоправимый вред.

Мысли могут носить навязчивый характер и звучать как "ты ни на что не способна", "твой метаболизм замедлится и ты превратишься в развалюху", "ты и так себя не любишь – даже походить побольше не можешь".

В результате женщина выходит из метро и делает круг по району, убеждая себя в правильности происходящего.

Она позволила фитнес-браслету контролировать, что ей делать сквозь усталость и непогоду. В результате цель по шагам-то она закрыла, только заболела ОРВИ, потому что нашагивать в переутомленном состоянии, когда и тело-то свое плохо чувствуешь от перенапряжения, а еще и в такую погоду – плохая идея, мало какой иммунитет выдержит.

Надеюсь, эта история помогла вам утвердиться в понимании, что ни одни фитнес-часы или приложения не могут решить за вас, как вам лучше провести свое время.

Доверяй, но проверяй

Наверняка вам знакомы люди, обещающие "жить новой жизнью с понедельника или Нового года". Им кажется, что если они будут максимально строги с собой, перетерпят диеты и лишения, то достигнут результата очень быстро. К сожалению, такое не работает у людей без спортивного прошлого – по итогу они просто испытывают колоссальный стресс от новой жизни. Поэтому им важно себя хвалить и приучать к формированию длительной привычки, к пониманию оттянутого результата. А это значит, что важно ориентироваться не на показатели браслетов в момент времени, а на динамику в целом.

При этом бывает даже так, что человек весь день провел на ногах, а браслет посчитал шаги как-то странно, и даже усталость ощущается на все 20 000 шагов, а браслет показывает только 5 000 из них. С чем это связано? Непонятно, но в такие моменты лучше отдавать предпочтение реальным ощущениям и от души похвалить себя за активность и, может быть, даже немного восхититься.

Кстати, в такие моменты можно сравнивать данные с друзьями и партнерами. Бывает, люди провели весь день вместе, а данные о пройденных шагах отличаются.

Интересно отслеживать прогресс

Возникает вопрос: а как же относиться к данным с гаджетов и нужны ли они, если приносят только стресс и тревожные обещания самому себе "в выходные я восполню все долги по активности за неделю"? Здесь нам пригодится фраза "не можешь изменить ситуацию, поменяй отношение к ней". Если ставить браслет на искусственный пьедестал почета и придавать ему дополнительную значимость, то это будет вредить. А если относиться как к помощнику, который иногда может ошибаться и выдавать неправильные данные, то вы окажетесь главнее и сохраните право даже "уволить" – отказаться пользоваться сбивающим с толку прибором.

"Кто эти люди, которым все удается? У них бесконечное количество энергии или же они просто не работают и весь день добивают шаги и сжигают калории?" – злится Марина, студентка московского вуза. Она в конце концов предпочла отдать фитнес-браслет младшему брату, хотя это был подарок родителей.

Она рассказывает, что без девайса ей стало жить намного проще, она больше следит за своим комфортом, без чужого, искусственно созданного и навязанного мнения.

Давайте спросим еще одно мнение. Дима, IT-специалист, работающий на удаленке, рассказывает со знанием дела:

"У меня недорогие часы, которые хорошо показывают время, но точности передачи других данных я от них не жду. Я работаю на удаленке и могу уйти в процесс написания кода с головой. Поэтому мне важны напоминания "сделайте перерыв в работе". Вот это ценная вещь, а на остальное мне все равно".

Вот такое отношение также помогает избежать тревоги.

Подводя итоги темы, еще раз обозначим важность использования гаджетов как вспомогательных ориентиров, которые помогают отслеживать прогресс. Если же говорить про реальную жизнь, старайтесь больше опираться на свои ощущения и уместность той или иной нагрузки.