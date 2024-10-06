Насколько эффективны капельницы «от похмелья» и просто «для здоровья»

Внутривенное введение всевозможных лекарственных и витаминных растворов очень популярно сегодня. Молодежь выбирает "оздоравливающие" и, как ни парадоксально звучит, "омолаживающие" капельницы, перебравшие алкоголя держат курс на инфузии против тяжелого похмелья, поп-блогеры любят витаминные коктейли, и даже бабушки просят врача назначить "что-нибудь покапать от головы и для сосудов". Но действительно ли это эффективное и универсальное средство "от всего"? И какие риски возникают у тех, кто периодически ложится "покапать"?

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Модные сегодня капельницы - это вовсе не ноу-хау. Еще в советское время в вытрезвителях медики приводили в чувство доставленных к ним пациентов с помощью метода ускоренного вытрезвления, названного по имени придумавшего его врача "методом Стрельчука". Пьяному вкалывали приличную дозу витамина В6 и давали лекарственную смесь из нескольких компонентов, в которую входил мощный психостимулятор. Сейчас этот препарат включен в список запрещенных наркотических и психотропных веществ, а потому его уже не применяют. Использовали тогда и другие композиции - например, внутривенные смеси аскорбинки, никотиновой кислоты, глюкозы, инсулина. Наркологи советской школы вспоминают: уже через 10-15 минут после такой "реанимации" по методу Стрельчука даже в стельку пьяный приходил в себя и начинал соображать, а спустя 1-1,5 часа уже мог отправляться домой, твердо держась на ногах.

Сейчас медицинская наука ушла вперед, появились новые рецепты, хотя способ введения остается прежним: игла в вене и лежи себе пару часов, "капайся". Но, конечно, считать подобные процедуры панацеей не стоит. Тем более небезопасно прибегать к ним, доверяя проводить людям без медицинской подготовки на дому.

С помощью капельниц чего только не делают: и из запоя выводят, и омоложение обеспечивают

Вот лишь один из не столь и редких грустных примеров. Месяц назад в Казани после капельницы возникли тяжелые осложнения у семейной пары. Женщина, к счастью, выздоровела, но ее мужа спасти не удалось. Расследование продолжается, выводы делать рано. Но, судя по сообщениям СМИ, причиной трагедии стала халатность: вызванная супругами на дом медработник почему-то поставила им "вытрезвляющую" капельницу вместо витаминного коктейля.

"Пациенты с острой алкогольной интоксикацией - частые "клиенты" отделения реанимации общего профиля. Это те, кто выпивает столько спиртного, что могут потерять сознание. При серьезном отравлении у таких пациентов очень высок риск нарушения дыхания, потому скорая доставляет их в отделение интенсивной терапии. Иногда их приходится подключать к аппарату ИВЛ", - пояснил "РГ" врач-реаниматолог, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета ДПО Пироговского университета Андрей Быков.

Острая алкогольная интоксикация и сегодня снимается с помощью капельниц, введением специальных препаратов. Интернет пестрит предложениями - от 1300 рублей за один сеанс. Но, разумеется, назначение подобных процедур - прерогатива врача, отмечает доктор Быков. "Пациент просыпается, его отключают от аппарата ИВЛ, если он на нем находился, а когда оставшийся в крови алкоголь метаболизируется окончательно, больного отпускают домой, если, конечно, не возникнет других осложнений", - рассказал он.

Применяют внутривенные вливания и при выводе алкоголиков из запоя, когда у них развивается абстинентный синдром.

"Абстиненция - это синдром отмены алкоголя, серьезные последствия, которые приводят к нарушению множества функций. Алкоголь - это серьезное отравляющее экзогенное вещество. При длительном употреблении в неограниченных количествах он крайне негативно влияет на различные органы и системы и попросту разрушает их - у человека может развиться почечная недостаточность, кардиомиопатия, нарушения центральной нервной системы", - отмечает доктор Быков.

"Капельницы - один из самых эффективных и быстрых способов очистить организм человека от этилового спирта и оказать поддержку внутренним органам. Потому они применяются при похмелье и запоях", - подтвердила "РГ" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Она объясняет: быстрый эффект от капельного вливания лекарств и витаминов обусловлен тем, что они попадают непосредственно в кровоток. "Таблетками такого результата достичь невозможно. Известно, что в среднем действующее вещество из таблетки усваивается на 30%, ведь до того, как попасть в кровь, таблетки проходят через пищеварительную систему. Капельницы же усиливают все фазы детоксикации, быстро восполняют дефицит полезных веществ, и человек чувствует себя бодрым. По скорости воздействия капельницы можно назвать скорой помощью при многих болезненных состояниях", - подчеркивает Шуппо.

Но медики оговариваются: внутривенное вливание - не такая уж безобидная процедура. И проводить ее должен подготовленный специалист.

К слову, в некоторых западных странах, например Великобритании, проведение таких процедур вне стен медучреждения запрещено. А в условиях стационара пациент получает их только после предварительного обследования.

"Что касается безопасности, как врач я против того, чтобы помощь такого плана оказывалась на дому. Мы знаем немало примеров, когда такие случаи заканчивались летальными исходами. Пациент может страдать каким-либо заболеванием, у него может быть потенциальная аллергия на какое-то лекарство. А если разовьется анафилактический шок, может произойти остановка сердца, - предупреждает доктор Быков. - К тому же не стоит забывать, что в условиях, далеких от стерильности, всегда есть риск занести с иглой инфекцию. Именно потому такие процедуры безопасны только под контролем профессионалов. Если делать это дома без мониторинга, надлежащих знаний и квалификации, это может привести к сепсису".

При этом спрос на капельницы велик и продолжает расти. И применяют их сегодня по самым разным поводам. Если, например, забить в поисковую строку актуальную для сезона простуд тему "укрепление иммунитета", компьютер тут же выдаст список вариантов. Включая и капельницы, способные "остановить" начинающуюся ОРВИ. Не менее широк выбор "омолаживающих" процедур и капельниц "красоты". Есть предложения "почистить печень", поддержать "мозговую деятельность", восполнить дефицит железа и, конечно, похудеть.

"Название IV("ай-ви")-терапия произошло от английского intravenous therapy - "внутривенная терапия". Речь идет о введении базовых нутриентов: витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов, необходимых для адекватного протекания биохимических реакций в организме. Проще говоря, для поддержания здоровья, - пояснила врач-терапевт, заведующая дневным стационаром Анна Сокол. - Методика востребована, так как она все чаще применяется превентивно".

"Интерес к услугам инфузионной терапии начал расти на фоне пандемии, когда люди стали интересоваться восстановлением своего здоровья. Например, каждый год число обращений в наши клиники именно по поводу поддержания здоровья растет на 30%. Мы развиваем направление IV-терапии уже три года, разработали 150 протоколов лечения для индивидуальных потребностей наших пациентов. Капельница - это серьезная процедура, потому мы придерживаемся щадящего для организма режима использования многокомпонентных капельниц - не ежедневно, а раз в неделю, - говорит Шуппо. - Последовательность введения витаминных бустер-шотов, правильное сочетание препаратов позволяют дополнять и усиливать их действие, а для пациента быстро скорректировать его состояние".

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Виктор Тутельян, научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи