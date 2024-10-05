Эксперты предупредили об опасности воды с лимоном натощак

Утренний стакан воды с лимоном стал популярным среди сторонников здорового образа жизни, однако, несмотря на множество положительных аспектов, он не подходит абсолютно всем. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора.

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Этот напиток способствует улучшению пищеварения благодаря стимуляции выработки желудочного сока, что помогает организму лучше усваивать пищу. Богатый витамином C лимон поддерживает иммунную систему, особенно во время простуд и вирусных заболеваний. Тем не менее употребление лимонной воды может быть небезопасным для некоторых людей.

Например, при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или язва желудка, стоит воздержаться от употребления этого напитка, так как лимонная кислота может усугубить недомогания.

Цитрусовые фрукты также являются сильными аллергенами, и аллергикам не рекомендуется включать этот ритуал в свой рацион. В то же время лимонная кислота может негативно воздействовать на зубную эмаль, поэтому лучше пить лимонную воду через соломинку, пишут «Известия Мордовии».

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