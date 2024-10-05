Эксперты предупредили об опасности воды с лимоном натощак

Роспотребнадзор предупредил об опасностях употребления воды с лимоном натощак
Утренний стакан воды с лимоном стал популярным среди сторонников здорового образа жизни, однако, несмотря на множество положительных аспектов, он не подходит абсолютно всем. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора.
Этот напиток способствует улучшению пищеварения благодаря стимуляции выработки желудочного сока, что помогает организму лучше усваивать пищу. Богатый витамином C лимон поддерживает иммунную систему, особенно во время простуд и вирусных заболеваний. Тем не менее употребление лимонной воды может быть небезопасным для некоторых людей.
Например, при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или язва желудка, стоит воздержаться от употребления этого напитка, так как лимонная кислота может усугубить недомогания.
Цитрусовые фрукты также являются сильными аллергенами, и аллергикам не рекомендуется включать этот ритуал в свой рацион. В то же время лимонная кислота может негативно воздействовать на зубную эмаль, поэтому лучше пить лимонную воду через соломинку, пишут «Известия Мордовии».
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