Врач напомнила о пользе сезонных овощей и зелени в осенний период

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Харченко в беседе с RT рассказала о том, что осенью в рацион необходимо включить сезонные овощи и зелень. Стоит обратить внимание, например, на репу, кабачок и тыкву, не забывать о богатых витамином С фруктах (яблоки, груши, сливы, цитрусовые).

Специалист также отметила, что 75% иммунитета зависит от состояния микрофлоры кишечника, поэтому для ее укрепления важно ограничить продукты с большим количеством сахара. «Простые углеводы являются любимой пищей патогенной микрофлоры, ее расширение значительно снижает иммунитет», - объяснила гастроэнтеролог Харченко.

Также в межсезонье полезно употреблять достаточно жирной рыбы и морепродуктов. В их составе содержится йод и витамин D, помогающие укрепить иммунную систему для борьбы с вирусами.