Доктор объяснил, что влияет на либидо

Снижение либидо — это частая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Главный эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Алия Насыртдинова объяснила причины и возможные решения этой ситуации.

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По её словам, снижение сексуального влечения может быть вызвано несколькими факторами. Так, уровни тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин могут снижаться с возрастом или под воздействием различных заболеваний.

Хронический стресс, депрессия и тревожность способны значительно уменьшить сексуальное желание. Определённые заболевания, такие как диабет, гипотиреоз или сердечные болезни, могут негативно сказываться на либидо.

Приём некоторых медикаментов, включая антидепрессанты, также может снизить половое влечение. Неправильное питание, недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем приводят к уменьшению сексуального желания.

Алия Насыртдинова рекомендует следующие шаги для повышения либидо. Для начала стоит проконсультироваться с врачом для исключения заболеваний и проверки гормонального уровня, а далее изменить образ жизни, занимаясь спортом и придерживаясь здорового питания.

Стоит снижать уровень стресса с помощью релаксационных техник, таких как йога и медитация, а также лучшать эмоциональную связь и общение с партнёром. В некоторых случаях обсудить возможность гормональной терапии с врачом.