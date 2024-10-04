Советская Мэри Поппинс поделилась секретом хорошей формы

Актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая главную роль в советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», поделилась секретом, как поддерживала себя в форме в зрелом возрасте. Звезда призналась в интервью «Hello!», что ей помогала особая система питания, которой она придерживалась 17 лет.

«Секрет прост: я 17 лет была сыроедом. И это было лучшее время в моей жизни, просто летала от счастья, у меня было чувство, что я бабочка. Было столько энергии! Жаль, что здоровье подвело, и пришлось отказаться от этого образа жизни», — рассказала артистка.

Знаменитость уехала из Москвы в США еще в 1991 году к своему тогдашнему супругу Максимилиану Шеллу. А с 2012 года актриса живет в Мексике, где активно занимается йогой и увлекается буддизмом. В августе 2024 года Андрейченко вернулась в Россию впервые с начала СВО. Звезда подчеркивала, что прилетела в Москву ради того, чтобы озвучить свою книгу «Откровение».

Актриса дважды была замужем. Первым супругом Андрейченко стал композитор Максим Дунаевский. У бывших возлюбленных есть общий сын Дмитрий. С 1985 года артистка состояла в браке с обладателем «Оскара» Максимилианом Шеллом, который был старше нее на 26 лет. В 1989 году у пары родилась дочь Настасия, а в 2005 году они расстались.