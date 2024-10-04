Врач объяснил вред галлюциногенных грибов для здоровья

Галлюциногенные грибы представляют серьезную угрозу для здоровья, вызывая психоактивные эффекты и зависимость. Алексей Михайлович Решетун, ассистент кафедры анатомии человека РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России отмечает, что случаи летального исхода от употребления таких грибов редки. Чаще всего люди принимают их с целью получения галлюцинаторного эффекта.

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Галлюциногенные грибы содержат психоактивные вещества, такие как псилоцибин и псилоцин, которые приводят к ярким галлюцинациям и психотическим состояниям. Употребление этих грибов может привести к серьезной психической зависимости, аналогичной зависимости от других наркотиков.

Помимо галлюциногенных, существуют и другие грибы, которые могут вызвать смертельные отравления. Например, бледная поганка содержит аконитин, яд, который может стать причиной летального исхода. Достаточно всего одного свежего гриба, чтобы вызвать тяжелое отравление. Особенно опасно это в осенний сезон, когда неопытные грибники могут перепутать бледную поганку с безобидными грибами, такими как опята.

Важно помнить, что употребление любых грибов требует осторожности и знаний, так как неправильный выбор может иметь серьезные последствия для здоровья.

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