Эксперт назвала лучшие упражнения для спины

Врач по лечебной физкультуре Софья Федосова поделилась с «Спорт-Экспресс» полезными рекомендациями по поддержанию здоровой осанки с помощью простых упражнений из пилатеса. Об этом сообщает "Лента.ру". Специалист начала с упражнения, имитирующего плавание. Для его выполнения нужно лечь на живот, вытянуть руки вперед и, вдохнув, совершать попеременные движения руками, как при плавании брасом. Это упражнение помогает укрепить мышцы спины и улучшить координацию. Следующим шагом является прогиб спины из положения на четвереньках. На вдохе следует прогнуться в пояснице, а на выдохе вернуться в исходное положение. Это упражнение способствует растяжению и укреплению позвоночника. Федосова также рекомендовала выполнить обратный прогиб на животе. Для этого нужно вытянуть ноги и свести их вместе, руки можно протянуть вдоль туловища или согнуть по бокам. На вдохе поднимите плечи и корпус так высоко, как позволяет физическая подготовка, зафиксировав положение на две-три секунды. Еще одно полезное упражнение — подъемы корпуса из положения лежа с согнутыми в коленях ногами. Это поможет развить мышцы пресса и спины. Заключительным упражнением являются наклоны туловища в стороны, которые способствуют улучшению гибкости и укреплению боковых мышц.