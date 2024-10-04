Диетолог рассказала о вреде корма для квадроберов

В корме для квадроберов содержится очень много сахара и экструдированных продуктов, которые пагубно влияют на здоровье. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина.

«Сахар для детей — это не просто быстрый углевод, который нагружает поджелудочную железу и может вызвать диабет, но это еще и возбуждающее вещество, стимулирующее психику. Это только усугубит девиантное поведение ребенка», — цитирует специалиста LIFE.

Вторым компонентом корма для квадроберов оказались экструдированные продукты. В данном случае речь идет о крупе, обработанной по специальной технологии. По ее словам, в этих крупах отсутствуют полезные вещества.

«Кроме того, процесс экструдирования может ухудшать оригинальный вкус круп, заставляя производителей добавлять ароматизаторы», — добавила эксперт, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости введения ответственности для родителей детей-квадроберов.