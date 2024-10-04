Как правильно ходить в старости

Сохранять бодрость во взрослом возрасте позволяет физические движение. Оно – залог долголетия. Причем долголетия здорового, позитивного, жизнерадостного!

Как отмечает Егор Черкасов, заведующий отделения профилактики городской поликлиники №1, подвижный образ жизни влияет сразу на несколько важнейших для нашего здоровья факторов.

Во-первых, он позволяет контролировать вес. Избыточная масса тела – спутник сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней опорно-двигательного аппарата.

Во-вторых, движение и прогулки на свежем воздухе снижают стресс. А стресс может стать катализатором множества болезней, в том числе неврологических.

В-третьих, занятия физкультурой позволяют сформировать новый круг общения, найти людей, разделяющих ваши интересы и образ жизни.

И, наконец, в-четвертых, фитнес помогает в любом возрасте сохранять привлекательный внешний вид. А внешность – это уверенность в себе и хорошее настроение.

Вот так всего лишь занятия физкультурой могут стать основой здорового образа жизни в старшем возрасте, позволяя предупреждать развитие болезней, даря здоровье, бодрость, хорошее настроение и приятную компанию. Всё то, чего, зачастую, не хватает людям на пенсии.

«Больше ходите пешком, – рекомендует доктор Черкасов. – И старайтесь реже выбирать привычные маршруты. Откройте для себя новые районы Тюмени, полюбуйтесь зданиями или побывайте в одном из новых скверов или парков. В дороге общайтесь с друзьями. А если желающих присоединиться не нашлось, включайте музыку, слушайте книги. Кстати, перед сном гулять тоже полезно! Это помогает лучше и спокойней засыпать».

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