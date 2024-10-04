Диетолог назвала укрепляющие иммунитет специи

Корица, куркума, гвоздика и перец помогут укрепить иммунитет осенью. А имбирь улучшает кровообращение и обладает бактерицидным свойством. Об этом NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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«Имбирь улучшает и разогревает кровообращение, обладает бактерицидным свойством, поэтому мы меньше замерзаем и более активны. Таким же бактерицидным и разогревающим свойством обладает перец. Куркума обладает наибольшим антиоксидантным действием и эффективно работает с черным перцем. Очень полезно добавлять в еду молоко из куркумы», – уточнила диетолог.

Также для укрепления иммунитета в холодное время года необходимы богатые витаминами A, С и D продукты. По словам специалиста, большое количество витамина C содержится в отваре шиповника, болгарском перце, квашеной капусте и черной смородине, витамина D – в печени трески и морепродуктах.