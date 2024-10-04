Врач развеял миф о том, что презерватив стоит менять во время секса

Некоторые специалисты советуют во время полового акта менять презерватив каждые полчаса, чтобы снизить риск незапланированной беременности и инфекций. Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько, этого делать не нужно.

«Смена презерватива по прошествии некоторого времени вступает в противоречие с инструкцией, которая прилагается к презервативам. Там указано, что презерватив должен использоваться от начала полового акта до его окончания без указания временных факторов. Он должен быть заменен только в случае его разрыва», — рассказал врач.

Однако, по словам сексолога, частота разрывов презервативов в развитых странах составляет около 0,6% при вагинальных контактах.