Эндокринолог рассказала, какие продукты нужно есть в пожилом возрасте

Пожилым людям важно правильно питаться, чтобы сохранять крепкое здоровье и хорошее самочувствие, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. По ее словам, для этого рекомендуется есть овощи, рыбу, орехи и соблюдать водный баланс.

С возрастом потребность организма в калориях снижается. Поэтому важно уменьшить порции, но при этом сделать питание максимально питательным, — объяснила медик.

Врач отметила, что в рационе должны быть овощи, богатые клетчаткой и витаминами, так как они нормализуют уровень холестерина и сахара в крови и улучшают пищеварение. Особенно рекомендуются шпинат, брокколи и другие зеленые листовые овощи.

Также следует есть рыбу, поскольку в ней есть омега-3 кислоты, добавила эндокринолог. Эти кислоты улучшают работу мозга и суставов и защищают сердце и сосуды. Кроме того, рекомендуется есть орехи, так как они богаты полезными жирами, витаминами и минералами.

При этом важно снизить количество животного белка в рационе. Слишком много мяса может привести к проблемам с почками и повышению уровня холестерина. Замените часть мясных блюд на рыбные или бобовые. Не забывайте о кисломолочных продуктах. Они улучшают пищеварение и укрепляют кости, — подытожила Казачкова.

Ранее заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы врач-терапевт и диетолог Галина Волкова заявила, что лицам всех возрастов, особенно старше 40 лет, не следует иметь в рационе ультрапереработанную пищу. Специалист пояснила, что такая пища содержит большое количество добавок и сахаров, вредных для организма.