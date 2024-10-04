Гастроэнтеролог назвал преимущества и недостатки ходьбы после еды
Ходьба после еды может оказать положительное влияние на здоровье, однако есть некоторые потенциальные риски. Об этом предупреждает гастроэнтеролог Цинь Рао.
Потенциальная польза ходьбы после еды:
- Уменьшает газообразование и вздутие живота.
- Регулирует уровень сахара в крови.
- Улучшает сон.
- Снижает артериальное давление.
- Поддерживает психическое здоровье.
- Улучшает пищеварение.
- Снижает риск сердечных заболеваний.
- Способствует снижению веса.
Несмотря на многочисленные преимущества для здоровья, ходьба после еды может иметь и свои недостатки. Так, у некоторых людей может возникнуть расстройство желудка, если они начнут заниматься физической активностью сразу после приёма пищи. Это распространённое явление, которое может сопровождаться вздутием живота, тошнотой, спазмами, изжогой, диареей.
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