Гастроэнтеролог назвал преимущества и недостатки ходьбы после еды

Ходьба после еды может оказать положительное влияние на здоровье, однако есть некоторые потенциальные риски. Об этом предупреждает гастроэнтеролог Цинь Рао.

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Потенциальная польза ходьбы после еды:

Уменьшает газообразование и вздутие живота. Регулирует уровень сахара в крови. Улучшает сон. Снижает артериальное давление. Поддерживает психическое здоровье. Улучшает пищеварение. Снижает риск сердечных заболеваний. Способствует снижению веса.

Несмотря на многочисленные преимущества для здоровья, ходьба после еды может иметь и свои недостатки. Так, у некоторых людей может возникнуть расстройство желудка, если они начнут заниматься физической активностью сразу после приёма пищи. Это распространённое явление, которое может сопровождаться вздутием живота, тошнотой, спазмами, изжогой, диареей.