Можно ли повлиять на густоту волос, скорректировав питание

Дерматолог Наталья Курганская рассказала, что делать, если никакие косметические средства не помогают остановить выпадение волос. По словам специалиста, в таких случаях нужно присмотреться к своему рациону питания.

В разговоре с «Доктором Питером» врач объяснила, что организм направляет белок и железо в волосы в последнюю очередь. Поэтому при недостатке в рационе продуктов, богатых этими веществами, волосы испытывают дефицит, что непременно скажется на их состоянии.

Чтобы восполнить недостаток железа и белка Курганская посоветовала употреблять ежедневно не менее 120 г белка в первой половине дня. Такое количество строительных элементов поможет поддержать здоровье волос.

Полезными для волос продуктами считаются гусиная печень: источник железа для здоровых волос, богатое витамином Е подсолнечное масло, а также продукты, богатые магнием. Они необходимы для восстановления и роста волос.

Кроме того, специалист напомнила, что состояние волос зависит от кожи головы. Последнее в свою очередь тесно связано с психоэмоциональным фоном.

Стресс приводит к истончению волос и даже выпадению, уточнила врач.

Ранее врач рассказала о пяти способах сохранения красоты волос.

Кроме того, врачи настаивают, что все косметические средства надо применять исключительно по их назначению. Так, крем для рук не годится для лица, а крем для ног может навредить рукам. То же самое относится и к шампуням, рассказала Марият Мухина.