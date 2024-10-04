Крепкий и спокойный сон — это основа нашего здоровья. Неважно, каково ваше физическое состояние, — любому организму надо спать. Но обеспечить себе комфортный сон удаётся далеко не всегда. Специалист Ольга Аванова рассказала, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы утром чувствовать себя отдохнувшим.

Какая температура должна быть в комнате во время сна

Чтобы ваш организм как следует отдохнул, а сон был крепким, температура в комнате должна быть 18–20 градусов, поделилась с РИАМО директор центра реабилитации «Бутово» Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова. Причина в том, что в период покоя все процессы в теле человека работают менее активно, чем при бодрствовании. И температура тела снижается на 1–2 градуса, поэтому важно организовать комфортную окружающую среду.

Что ещё важно для здорового сна

Кровать

Но одного этого недостаточно. Как отмечает Аванова, здоровый сон — залог долгожительства и качества жизни любого человека. Поэтому помимо температуры, внимание следует акцентировать и на своей кровати. Вариантов масса: можно выбрать с регулировкой спинки или даже с массажным эффектом.

Матрас

Кроме того, для сна следует выбирать ортопедический матрас из латекса или пенополиуретанового материала — они долговечны, гипоаллергенны и отлично поддерживают спину.

Свежее постельное бельё

Важно соблюдать гигиену сна, для этого, обращает внимание Аванова, специалисты советуют менять бельё на кровати каждые 10 дней.

Беруши

Одним из главных врагов спокойного сна является посторонний шум. Для создания атмосферы тишины и покоя эксперт рекомендует пользоваться берушами или специальными шторами, заглушающими уличный шум.

Тихие родственники

Наше расписание сна не всегда совпадает с расписанием других домочадцев. Тут совет один — попросить их вести себя потише, когда собираетесь отойти ко сну.

Ранее россиянам рассказали, к чему может привести неправильный дневной сон. Сомнолог Завалко поделился, что дневной сон может вызвать вялость и дезориентацию. Все мы помним тихий час в детском саду. Как хотелось играть, а тебя укладывали в кроватку. Сейчас же, наоборот, от усталости часто тянет в сон, но ложиться спать днём взрослому человеку лучше не стоит.