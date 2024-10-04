Названы продукты, избавляющие от изжоги

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов назвал продукты, которые помогут избавиться от изжоги.

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— Обратите внимание на цельнозерновые крупы — овсянку, кускус, бурый рис, морковь, кабачки, свеклу, спаржу, брокколи, зеленую фасоль и некислые фрукты. Высокое содержание в них клетчатки надолго обеспечивает чувство сытости и позволяет избежать переедания, которое может вызывать изжогу, — цитирует его РИА Новости.

Также нейтрализовать кислоту желудочного сока помогают и щелочные продукты: цветная капуста, дыня, бананы и орехи.

По словам медика, рацион питания играет важную роль в контроле проявления симптома и считается первой линией профилактики и лечения. К пищевым «триггерам» относятся продукты с высоким содержанием жира, соли и специй: жирное мясо, бекон, пицца, фастфуд, чипсы, копченые колбасы, острые приправы, соусы и кетчуп.

Кроме того, спровоцировать изжогу могут цитрусовые, кислые овощи и фрукты, кофе, газировка и алкоголь, чеснок, лук, хрен, сладости, блюда, которые приготовлены на открытом огне.

По словам врача, важное значение имеют и пищевые привычки. Например, не рекомендовано пить воду, чай или кофе сразу после еды. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два-три часа до сна. Есть нужно медленно, тщательно пережевывая пищу.

Если человек начинает чувствовать голод сразу после приема пищи, то это может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Рошини Радж.