Педиатр напомнил об опасности чрезмерного использования мыла

Если чрезмерно использовать антибактериальное мыло, бактерии могут стать более устойчивыми к лекарствам, рассказал в беседе с НСН врач педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус. По его словам, также можно вырастить агрессивные виды бактерий.

Если каждый день мыть руки антибактериальным мылом, то можно вырастить суперзлые штаммы бактерий, которые научились приспосабливаться к хорошим противобактериальным веществам. Они будут жить в раковине и во всем доме, — объяснил медик.

Ранее врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что трендовое мыло с навозом может привести к воспалениям и аллергическим реакциям. По ее словам, бактерии в составе коровьих фекалий полезны для окружающей среды, а для человека представляют опасность. Врач отметила, что проблемы такое мыло может вызвать особенно у обладателей чувствительной кожи или тех, кто страдает от кожных заболеваний.

До этого врач-педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, что от сезонных простуд школьника спасет мытье рук с мылом, в особенности после общения с другими людьми, а также перед едой и после туалета. По его словам, в учебных заведениях ОРВИ распространяется очень быстро. Он добавил, что при кашле и чиханье нужно научить школьника прикрывать нос и рот локтем или платком, чтобы избежать распространения инфекций, и избегать общения с людьми, у которых есть симптомы простудных заболеваний.