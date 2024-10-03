Врач назвал четыре правила продуктивности на время магнитных бурь

Для сохранения продуктивности в период магнитных бурь необходимо высыпаться, не перенапрягаться, а также отказаться от тонизирующих напитков и тяжелой жирной пищи. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что 3 октября после 21:00 на Земле начнется магнитная буря. Она продлится до 21:00 субботы, 5-го числа. В воскресенье геомагнитное поле планеты продолжит возмущаться, однако бурь уже не ожидается. В начале следующей недели магнитосфера вернется в спокойное состояние.

По словам Кондрахина, бури могут создавать нагрузку на организм. Чтобы сохранить продуктивность в этот период и дополнительно не перегружаться, эксперт посоветовал придерживаться здорового образа жизни. В первую очередь правильно питаться.

"На переваривание тяжелых продуктов – жирного, жареного, копченого – организм тратит много времени и сил, создается нагрузка. Плюс еще идет нагрузка извне – магнитная буря. Поэтому организм может перегрузиться, и человек почувствует дискомфорт".

По этой же причине терапевт посоветовал отказаться от стимуляторов – чая и кофе.

Предпочтение лучше отдавать легкоусвояемой пище – свежим овощам и фруктам, а также мясу кролика и птицы в вареном или тушеном виде. Также важно обязательно пить воду в достаточном количестве.

"Этим мы разжижаем кровь, и, соответственно, легче переносятся всевозможные изменения в организме", – отметил специалист.

Помимо прочего, важно высыпаться. По словам Кондрахина, идеальная продолжительность сна у каждого своя, но лучше, чтобы она составляла не менее восьми часов, причем ложиться лучше до 23:00, а вставать в 06:00–07:00.

"При недостатке сна накапливается гормон стресса – это приводит к хронической усталости. Когда еще происходит магнитная буря, человек испытывает определенное напряжение, может еще больше уставать, и работоспособность сильно упадет".

Кондрахин добавил, что можно заниматься спортом, однако сверхзадач себе лучше не ставить.

"Если человек привык бегать километр в день, пусть бегает. Но если он хочет увеличить нагрузку, лучше полениться: непривычная активность и изменение геомагнитного фона могут привести к тому, что орагнизм быстро перегрузится и устанет", – указал эксперт.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что магнитные бури могут представлять опасность для гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца, страдающих аритмией и перенесших инсульты и инфаркты. Чтобы снизить риски, специалист посоветовал следить за артериальным давлением, обязательно принимать назначенные врачом лекарственные препараты и контролировать уровень потребляемой жидкости.