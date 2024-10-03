Как сократить потребление сладостей

Нутрициолог Александра Николаева рассказала, как снизить количество вредных вкусностей в рационе, не испытывая голода и силы воли.

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«Старайтесь разнообразить меню, включая минимум сладостей и других вредных продуктов, и ежедневно делайте насыщенные и плотные завтрак, обед и ужин. Главное — не делайте перекусы, они могут быть опасны для фигуры», — посоветовала специалист. «Через 40 минут после полноценного обеда или ужина, нужно подождать 40 минут и начинать пить чай. Это поможет уменьшить количество сладкого в рационе. Если захочется сладкого, то съесть много не получится», — поделилась хитростью Александра Николаева в беседе с «Петербург 2».

Она рекомендовала не заменять завтрак, обед и ужин перекусами, например, кофе с булочкой, которые не являются питательными и приводят к калорийным перекусам в течение дня. Это плохо влияет на вес и внешний вид.

Если придерживаться правила трех полноценных приемов пищи, то будет проще выдержать паузу до чая и избежать переедания вредной пищи в течение дня.

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