Избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта поможет йогурт. Об этом рассказала профессор пищевых наук и технологий в Университете американского штата Огайо Шерил Барринджер.

По словам эксперта, чеснок влияет на запах дыхания из-за определенных веществ, которые в ротовой полости преобразуются в сероводород, обладающий стойким ароматом. При этом освежить дыхание может именно жирный йогурт, особенно с высоким содержанием белка.

— Во время проведенного нами эксперимента было найдено, что натуральный йогурт может косвенно помочь с устранением запаха, — передает слова Барринджер Daily Mirror.

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