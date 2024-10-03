Эндокринолог рассказал об уникальных свойствах граната

В плодах и семенах граната содержится множество биологически активных соединений. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева. На эксперта ссылается «Газета.ру» в четверг, 3 октября.

Фрукт обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами. Гранат полезен при сердечно-сосудистых, эндокринных, ревматологических и даже онкологических заболеваниях, патологиях полости рта и при метаболическом синдроме. Он также хорошо влияет на состояние кожи.

Молодой гранат можно есть прямо с косточками — они богаты клетчаткой, которая помогает в профилактике рака кишечника. В пищу, однако, сгодятся только мягкие косточки — твёрдые могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника.

Диетолог рассказал, кому полезен гранат.