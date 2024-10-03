Пять продуктов, которые нужно есть осенью

Чтобы не столкнуться с простудой и гриппом в осеннее время года, необходимо включить в рацион питания продукты, которые восполнят в организме дефициты витаминов и минералов и укрепят иммунную систему. Что нужно есть осенью, чтобы не болеть, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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По ее словам, сезонные осенние продукты не только радуют глаз, но и вдохновляют на приготовление вкусных и полезных блюд, которые помогут укрепить иммунитет. Среди них:

Тыква

— Этот яркий овощ богат бета-каротином, витаминами А и С, которые поддерживают иммунную систему в холодный сезон года. Тыква идеально подходит как для супов, пюре, различных запеканок, так и для гарниров, — рассказала специалист.

Груши

В этом фрукте, как рассказала Русакова, сочетаются сладость и легкая кислинка, что порадует вкусовые рецепторы.

— Также груша является источником пищевых волокон и комплекса витаминов, среди которых А, С, Е, К, РР и витамины группы В. Фрукт можно использовать как в приготовлении полезных десертов, так и употреблять в свежем виде, — сообщила диетолог.

Брокколи

Ее принято считать зеленым суперфудом из-за огромного количества антиоксидантов, витаминов А, Е, С и К, которые укрепляют иммунную систему. Употреблять продукт можно в виде салата, гарнира или самостоятельного блюда, рассказала Русакова.

Свекла

— Ярко-бордовый овощ не только порадует своим цветом, но и поспособствует укреплению сердечно-сосудистой и пищеварительной системы благодаря высокому содержанию пищевых волокон. В блюдах свекла идеально сочетается с сыром и орехами, — заверила эксперт.

Яблоки

Этот продукт, по мнению специалиста, является самым популярным в осенний сезон, потому что обладает ярким вкусом и рекордным количеством полезных компонентов.

— Яблоки богаты антиоксидантами, витаминами, пищевыми волокнами и в особенности растворимыми пектинами, которые положительно влияют на пищеварительную систему. Фрукт можно добавлять как в выпечку, так и употреблять в свежем виде на перекус, — пояснила Русакова.

Все эти продукты разнообразят осенний рацион и помогут закрыть потребность организма в витаминах и минералах, заключила диетолог.