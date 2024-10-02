Кардиолог посоветовал лучшие привычки для здоровья сердца после 50 лет

Важную роль в сохранении здоровья играет образ жизни и привычки, которые прямо влияют на состояние здоровья. О привычках для поддержания здоровья сердца после 50 лет «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

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Так, как рассказала специалист, важно поддерживать достаточный уровень физической активности. Отлично подойдут аэробные виды нагрузок, такие как обычная ходьба, прогулки, плавание, велопрогулки. Достаточно будет заниматься ими по 30-60 минут в день пять дней в неделю.

«Очень важно следить за своим рационом. Я советую придерживаться средиземноморской диеты, заменяя насыщенные жиры ненасыщенными, увеличивая потребление растительной пищи с высоким содержанием клетчатки. Будет отлично, если в вашем рационе хотя бы раз в неделю будет присутствовать жирная рыба, в которой содержится большое количество омега-3. А вот соль и простые углеводы следует ограничить», — добавила Фомичева.

Также врач посоветовала отказаться от курения. Если полностью сделать этого не получается, то хотя бы сократить количество сигарет.

«Одним из важных навыков, который может сохранить здоровье сердца, является управление стрессом. Научитесь расслабляться в стрессовых ситуациях, уделяйте время отдыху или переключайтесь на другие виды деятельности. При этом спать важно хотя бы семь часов в сутки, чтобы организм мог качественно восстановиться», — отметила кардиолог.

И что не менее важно — регулярно проходите медицинские осмотры, так как это позволяет вовремя выявить и контролировать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. А при необходимости — пройти необходимое лечение.