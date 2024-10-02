Доктор перечислил продукты, которые помогут избавиться от тяги к сладкому

Не все могут победить в себя тягу к сладостям. Как с ней справиться, рассказала врач-эндокринолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева.

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По ее словам, пристрастие к сладкому можно сравнить с зависимостью от алкоголя, никотина или наркотиков. Но с ним можно бороться, в том числе, включая в рацион отдельные продукты питания.

Во-первых - злаки, крупы, цельнозерновой хлеб и каши. В них есть полезные, медленно усваиваемые углеводы, которые медленнее расщепляются, поэтому глюкоза в крови повышается тоже медленно и дольше держится на стабильном уровне, рассказала врач aif.ru.

Во-вторых - ягоды и фрукты, которые содержат много простых сахаров, но вместе с ними и витамины, антиоксиданты, пищевые волокна. А значит, их употребление приносит пользу.

В-третьих, рыба, мясо птицы, некоторые сорта сыров. В которых содержится тирозин, повышающий уровень эндорфина и уменьшающий симптомы депрессии.

В-четвертых - горький шоколад, влияющий на эндорфиновый обмен.

В-пятых, соя, киноа. В них содержится N-ацетилцистеин, который способен уменьшать тягу к сладкому.

Еще важный момент - не стоит длительное время ничего не есть. Люди склонны путать потребность в сладостях с чувством голода.