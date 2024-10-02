Эксперт рекомендовал работать за компьютером сидя на барном стуле

В таком положении снижается нагрузка на позвоночник.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

«Большая проблема сидения во время работы в том, что вы садитесь и просто прилипаете к стулу. Мы на нём можем сидеть и час, и два, и пять, к сожалению. Рекомендуется стоять и сидеть. Когда у нас сзади высокий барный стул, удобно сидеть, ты можешь поменять ногу, можешь встать, облокотиться, я за это. Когда мы стоим, мы переминаемся с ножки на ногу. Большинство людей, кто на удалёнке работает, организовывают себе такое место. У меня большой барный стул, с которого я могу опуститься ногой. Есть разные —винтоподъёмные, любой человек может подогнать под себя. Есть дорогие, с электроникой, которые поднимаются кнопочкой».

Ранее физиотерапевт сообщил о необходимости разминаться каждые 45 минут во время сидячей работы. Небольшая «пассивная» зарядка полезна для осанки. Положение «нога на ногу» приводит к незамедлительному её нарушению, отметил Владимир Бондаренко.