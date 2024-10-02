Четыре привычки, которых придерживаются люди со здоровым кишечником

Кишечник — один из самых важных органов, который должен быть в хорошем состоянии. О том, каких привычек придерживаются люди, не знающие проблем с естественным фильтром организма, нам рассказал терапевт Анатолий Сверчков.

Водный режим

Несколько литров чистой воды ежедневно избавят вас от основных проблем со всеми органами ЖКТ.

Анатолий: «Наш кишечник чаще всего дает сбои именно по причине недостаточной гидратации. Вам могут назначить препараты для улучшения перистальтики, а всего-то нужно было не забывать о четырех стаканах воды в день».

Также помним, что вода обеспечивает хорошие условия для размножения полезных бактерий в кишечнике.

Клетчатка

Еще одна суперпривычка для поддержания здоровья кишечника — употребление достаточного количества клетчатки. Ваши полезные бактерии будут в восторге, так как при расщеплении клетчатки происходит производство короткоцепочечных жирных кислот. Они помогают прекрасно бороться с вредными микробами, которые практически каждый день поступают в кишечник извне.

Отказ от алкоголя

Если вы употребляете несколько бокалов вина в год, никакого вреда большинству органов вы не наносите, но если алкогольные тусовки — ваша еженедельная привычка, не стоит удивляться, что один из первых органов, который даст сбой, именно кишечник. Как говорит наш эксперт, спирт с трудом позволяет ему усвоить питательные вещества, из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы с иммунной системой. Также алкогольные напитки провоцируют разрушение слизистой оболочки как кишечника, так и желудка.

Ферментированные продукты

Пробиотики — необходимая помощь для правильной работы кишечника. Без них невозможно поддержать водно-солевой баланс в органе. Кроме того, при употреблении некоторых лекарств, например, антибиотиков, дополнительный прием пробиотиков позволяет избежать нарушения всасывания полезных веществ. По словам терапевта, к самым богатым пробиотиками продуктам можно отнести капусту и кефир, но если необходимо, врач может назначить вам дополнительный прием аптечных средств.