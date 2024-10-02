Врач: не стоит отказываться от коровьего молока в пользу растительного

Согласно исследованиям, если вместо коровьего молока начать употреблять соевое, то это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, стоит ли полностью заменять натуральное молоко растительным.

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По ее словам, сейчас растительное молоко становится более популярным.

Многие отказываются от коровьего молока, потому что оно уже не такое натуральное и полезное, как раньше. Животных содержат в большом количестве в небольших загонах, поэтому применяют антибиотики при лечении коров. Также используют различные добавки для стимуляции лактации. У многих людей оно начинает вызывать определенные изменения в организме, развивается непереносимость молочного белка, — рассказала она.

Диетолог отметила, что у современных людей молоко провоцирует аллергии, воспаления и негативную реакцию иммунной системы. Поэтому многие предпочитают пить растительное молоко. Однако оно не является альтернативой натуральному молоку.

Растительное молоко содержит белки, которые приближены к полноценным в сое. Также по соотношению микро- и макроэлементов соевое молоко более похоже на коровье. Миндальное, банановое, овсяное, гречневое и любое другое растительное молоко из орехов полезно для организма. Однако важно понимать, что это выжимка из растительного продукта, из которого сделан напиток. Поэтому называть его молоком нельзя, — объяснила Соломатина.

Тем не менее при производстве растительного молока в напитки добавляют фосфаты, стабилизаторы и другие вещества. Поэтому лучше разнообразить свой рацион, подчеркнула эксперт.

Лучше не искать самое полезное растительное молоко, а разнообразить свое питание. Идеальный вариант — добавить растительное молоко, но и не отказываться от коровьего, — заключила собеседница «ВМ».

Исследования ученых показали, что добавленное в кофе молоко снижает пользу напитка. Выяснилось, что оно уменьшает количество антиоксидантов. Помимо этого, кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, может ли быть вредным кофе с молоком и что следует добавить в напиток, чтобы сделать его вкуснее и полезнее.