Врач: не стоит отказываться от коровьего молока в пользу растительного

«Изменения в организме»: почему не стоит отказываться от коровьего молока в пользу растительного
Согласно исследованиям, если вместо коровьего молока начать употреблять соевое, то это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, стоит ли полностью заменять натуральное молоко растительным.
По ее словам, сейчас растительное молоко становится более популярным.
Многие отказываются от коровьего молока, потому что оно уже не такое натуральное и полезное, как раньше. Животных содержат в большом количестве в небольших загонах, поэтому применяют антибиотики при лечении коров. Также используют различные добавки для стимуляции лактации. У многих людей оно начинает вызывать определенные изменения в организме, развивается непереносимость молочного белка, — рассказала она.
Диетолог отметила, что у современных людей молоко провоцирует аллергии, воспаления и негативную реакцию иммунной системы. Поэтому многие предпочитают пить растительное молоко. Однако оно не является альтернативой натуральному молоку.
Растительное молоко содержит белки, которые приближены к полноценным в сое. Также по соотношению микро- и макроэлементов соевое молоко более похоже на коровье. Миндальное, банановое, овсяное, гречневое и любое другое растительное молоко из орехов полезно для организма. Однако важно понимать, что это выжимка из растительного продукта, из которого сделан напиток. Поэтому называть его молоком нельзя, — объяснила Соломатина.
Тем не менее при производстве растительного молока в напитки добавляют фосфаты, стабилизаторы и другие вещества. Поэтому лучше разнообразить свой рацион, подчеркнула эксперт.
Лучше не искать самое полезное растительное молоко, а разнообразить свое питание. Идеальный вариант — добавить растительное молоко, но и не отказываться от коровьего, — заключила собеседница «ВМ».
Исследования ученых показали, что добавленное в кофе молоко снижает пользу напитка. Выяснилось, что оно уменьшает количество антиоксидантов. Помимо этого, кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, может ли быть вредным кофе с молоком и что следует добавить в напиток, чтобы сделать его вкуснее и полезнее.