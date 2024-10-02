Какие продукты полезно есть перед сном

Люди, которые следят за своим здоровьем и фигурой, зачастую, отказываются от ужина, либо съедают что-то совсем не калорийное и минимальную порцию. Однако существует ряд продуктов, которые можно есть на ночь без опаски за свою фигуру и потерю сна. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

© Вести Подмосковья

Так, овощи можно есть в любом виде: сырые, жареные, на пару или гриле. Для стройной фигуры лучше выбрать зелень, огурцы, помидоры, брокколи, перец или капусту. Их них можно сделать салат. При этом большая порция не наберет и 100 ккал. Некоторые специалисты уверены, что клубника тоже не противопоказана на ночь. Ведь калорий на ее переваривание тратится больше, чем в ней находится.

Помимо этого, диетологи советуют утолять вечерний голод куском курицы или индейки в тушеном или вареном виде. В белой рыбе также содержится мало жира, но много белка и фосфора. Для позднего приема пищи лучше выбирать щуку, сайру, треску, хек, судак, форель или минтай. А среди морепродуктов самым диетическим вариантом является кальмар.

Творог и йогурт тоже считаются отличным ужином. Они содержат диетический протеин, пробиотики и другие питательные вещества. Только важно выбирать йогурт менее сладкий и без добавок, а творог жирностью 2-5%. По словам специалистов, несколько вареных яиц или омлет также не скажутся на фигуре. В них соблюден баланс белка, углеводов и полезных жиров, которые достаточно быстро перевариваются и несут пользу для организма.