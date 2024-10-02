Климатолог рекомендовал людям с заболеваниями легких носить респиратор

Это поможет защитить организм от мелких частиц почвы и глины.

Они могут оказаться в столице, если сохранится прежняя интенсивность ветра, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

«Я думаю, воздушная масса дойдёт до Москвы, но пыль может немножко улечься. Чтобы пыльная буря оставалась пыльной бурей, нужно, чтобы в ней пыль содержалась в воздухе, а пыль имеет свойство оседать. Если та интенсивность ветра сохранится, от в принципе это возможно, но это редкое явление. Это, скорее, просто именно пыль, то есть мелкие частицы почвы, в зависимости от того, что это: песок мелкий, какие-то частички глины, взвешенные в воздухе. Конечно, это влияет на здоровье. Те, у кого больные лёгкие — это тяжело. С этим не сложно бороться: маска медицинская, а лучше такая, которая с клапаном, то, что называется респиратором. Прежде всего помогает от таких вещей. Правда, тем людям, у кого больные лёгкие, им тяжело носить респираторы и прочие такие вещи. Но пыль — это неприятная вещь».

Ранее климатологи сообщали, что пыльная буря с юга страны может частично накрыть Москву. Её спровоцировала слишком сухая погода на фоне антициклона. До столицы дойдут лишь частицы пыли в виде аэрозоля, которые негативно влияют на здоровье человека, отмечают они.