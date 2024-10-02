Эксперт рассказала про способ ходьбы, который поможет похудеть

О значении физической активности для поддержания здоровья и красоты всем известно, но различные виды тренировок имеют разную эффективность. Врач, раскрывая тему активного долголетия, назвала два вида физической активности, которые лучше других могут справиться с задачей.

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Об этом, выступая на XI российском форуме биотехнологий OpenBio-2024, рассказала Ольга Рождественская, к.м.н., врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья.

Первый – это высокоинтенсивные интервальные тренировки (High-intensity interval traning, HIIT). Эксперт упомянула исследования, в которых были сделаны выводы: при высокоинтенсивных интервальных тренировках снижается «плохой» холестерин и уровень глюкозы в крови, то есть HIIT показали метаболические полезные свойства. В ходе таких тренировок важно измерять пульс: достигать значений 85% от максимального, коротко на нем работать, а потом делать паузу – пульс должен быстро снижаться и приходить в норму. Однако, такой вид занятий требует натренированности и осторожности.

Есть второй способ – ходьба, которая считается самым физиологичным видом активности. Для того, чтобы увеличить его эффективность, специалист рекомендует прибегать к модифицированной ходьбе. Модифицированная ходьба – это изменение техники естественной ходьбы с включением в нее различных элементов. Например, известно, что ходьба с вращением таза достоверно увеличивает мышечную активацию и энергопотребление. Врач привела данные, что ходьба с вращением таза в два раза эффективнее, чем просто ходьба по расходу калорий, скорости снижения висцерального жира, укреплению мышц.