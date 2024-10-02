Подолог рассказал, как выбрать безопасные для здоровья ног носки и колготки

Носки, чулки и колготки – важные элементы гардероба, особенно в холодное время года. Они влияют на состояние кожи стоп и ногтей, и важно правильно их выбирать. Подолог Маргарита Павлова рассказала, как выбрать носки, чулки и колготки, чтобы они не навредили.

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Эксперт предупреждает, что нельзя покупать носки с размером 36-41, если ваш размер стопы 41. Этот диапазон указывает на то, что носки 36 размера могут растянуться до 41. Длина носка в нерастянутом состоянии должна быть равна длине стопы, иначе он будет давить на пальцы и ногти, деформируя их. Носки лучше брать с запасом на два размера, так как они могут сесть после стирки.

Она отметила в беседе с Тульской службой новостей, что подследники держатся на стопе за счет натяжения, и их невозможно подобрать правильного размера. Они наиболее травмоопасны для пальцев и ногтей.

При выборе колготок важен их размер, указанный на упаковке, и правильное натяжение на стопе. Лучше выбирать колготки из натуральных тканей, таких как хлопок или лен, и избегать синтетических изделий. Капроновые колготки, подобно целлофановому мешку, не позволяют влаге испаряться, вызывая застой и развитие патогенной микрофлоры. После снятия таких колготок кожа пересыхает и трескается, подчеркнула эксперт.

Зимой колготки создают натяжение на стопе, поэтому лучше выбирать леггинсы или термобелье без пятки.

При выборе носков, чулков или колготок важно обращать внимание на размер и качество, а также на особый уход за стопами, заключила Павлова.

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