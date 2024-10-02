Овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты и достаточное потребление воды поможет снизить риск развития рака кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт напомнила, что овощи, фрукты, ягоды и цельнозерновые крупы содержат клетчатку. Она помогает очищать кишечник, служит кормом для полезных бактерий и поддерживает иммунную систему.

"Клетчатка ускоряет продвижение пищевого комка в кишечнике и не дает пище задерживаться, бродить и гнить. Помимо прочего, клетчатка случит своеобразным пилингом для кишечника, выводит отмершие клетки, забирает на себя эндотоксины, которые образуются в процессе переваривания, а также соли тяжелых металлов, излишки жиров и сахаров", – отметила Соломатина.

Кроме того, овощи, фрукты и ягоды содержат антиоксиданты, такие как биофлавоноиды и полифенолы, которые не дают разрушаться клеточным мембранам, понижают уровень воспаления и предохраняют организм от онкологии.

"Стоит употреблять и кисломлочные продукты – кефир, ряженка. Там содержатся бифидобактерии, которые благотворно действуют на здоровье кишечника", – указала диетолог,

Специалист посоветовала употреблять 500 граммов овощей и фруктов в день, не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса, а из кисломолочных продуктов – например, стакан кефира.

Среди еды, которая, наоборот, повышает риск развития рака, специалист выделила красное мясо: продукт долго движется по кишечнику, и при его переваривании выделяются токсины. Поэтому есть его лучше не чаще двух раз в неделю, предупредила Соломатина.

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