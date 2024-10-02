Перечислены продукты, которые снижают уровень витамина В1 в организме

Алкоголь, кофе, чай и сырая рыба снижают как уровень тиамина (витамин В1), так и уровень магния, который важен для усвоения тиамина, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

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«Витамин B1, или тиамин, синтезируется не организмом человека, а микробиотой, то есть бактериями, населяющими кишечник. Нормальный уровень этого нутриента зависит и от состояния кишечной флоры. Чтобы B1 усваивался организму нужен магний. Уровень магния снижается у людей, которые часто испытывают стресс и употребляют мало продуктов, содержащих этот элемент (орехов и сухофруктов, морских водорослей, шпината, креветок). Кроме того, витамин B1 и магний быстро расщепляется и выводится из организма у людей, которые употребляют алкоголь достаточно часто и в больших количествах. Например, каждый день выпивают несколько бокалов вина или крепкий алкоголь. Похожим образом на B1, кстати, влияют кофе, чай и сырая рыба», – рассказала врач.

По ее словам, много витамина В1 содержат куриные яйца, молочные продукты, овощи (свекла, лук, редис, томат, сладкий перец, тыква), фрукты и ягоды (ананас, инжир апельсины, смородина, вишня, слива, абрикос). Еще B1 синтезируют некоторые микроорганизмы, поэтому он содержится в ферментированных продуктах, например, квашеной капусте.

«Распознать дефицит витамина В1 сложно, так как его симптомы могут указывать и на другие нарушения в работе организма. На ранних стадиях чаще всего возникают повышенная раздражительность, снижение памяти и концентрации внимания, усталость. Чуть позже ухудшается сон, развиваются мышечная слабость, покалывания в пальцах ног, учащаются головные боли», – отметила врач.

Кроме того, дефицит B1 плохо действует на сердечно-сосудистую систему: вызывает учащенное сердцебиение, боли, позже возникают одышка и отеки.