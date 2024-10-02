Мужчин предостерегли от ухудшающих качество спермы привычек

Качество мужской спермы, влияющее на вероятность зачатия, зависит от многих факторов, в том числе питания и бытовых повадок, рассказал эксперт в области акушерства и гинекологии Джастин Чу. От ухудшающих ее привычек он предостерег мужчин в интервью Metro.

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Прежде всего Чу посоветовал мужчинам отказаться от горячего душа.

«Оптимальная температура воды для купания — 37–41 градус. Считается, что холодный душ улучшает качество и подвижность сперматозоидов. Но идеальная температура для выработки спермы составляет около 34-35 градусов, что чуть ниже температуры тела. Нужно избегать всего, что может привести к перегреву мошонки, например, подогрева автомобильных сидений», — объяснил врач.

Езда на велосипеде более пяти часов в неделю и работа с ноутбуком на коленях также могут навредить мужской фертильности, все из-за того же перегрева мошонки, продолжил эксперт. Кроме того, по его мнению, для улучшения качества спермы следует носить свободное белье. Чу подчеркнул, что согласно исследованиям, сперматозоиды мужчин, носящих свободное нижнее белье, на 25 процентов активнее, чем у поклонников обтягивающих трусов.

Тем, кто хочет улучшить фертильность, следует отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, отметил Чу. Также важно правильно питаться, включая в рацион максимальное количество фруктов, овощей и рыбы.

«Алкоголь может нарушить функцию яичек. Также чрезмерное увлечение крепкими напитками может снизить количество сперматозоидов и даже повлиять на их ДНК сперматозоидов», — объяснил он.

В заключение врач призвал мужчин для поддержания интимного здоровья избегать употребления ультраобработанных продуктов и отказаться от курения и вейпинга.

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