Эксперт рассказала о главных принципах долголетия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала о главных принципах долголетия.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что важно следить за своим рационом. Например, нужно ежедневно употреблять не менее пяти порций свежих фруктов и овощей, также необходимо добавить в меню рыбу и снизить потребление соли.

Кроме того, рекомендуется отказаться от вредных привычек. Большую роль играет и качество сна.

Также желательно уделять внимание физической активности и помнить о важности социальных связей.

Ранее профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, доктор медицин­ских наук Олег Васильев рассказал, как выбрать правильную физическую активность.