Врач рассказала, что нужно есть, чтобы не болеть

Связь питания и иммунитета очевидна, ведь многочисленные исследования доказали, что продукты из нашего рациона влияют на восприимчивость человека к различным заболеваниям. Что нужно есть, дабы не болеть, изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

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Иммунитет во многом зависит от поступления в организм макро- и микронутриентов, то есть основных питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Их нехватка или, наоборот, избыток, могут сделать человека более уязвимым перед инфекциями.

Микроорганизмы, обитающие в пищеварительной системе человека, участвуют не только в переваривании пищи, но и в выработке антимикробных веществ, они, в свою очередь, помогают бороться с инфекцией и обеспечивают защиту от внедрения патогенных микроорганизмов.

«Лучшие продукты для микробиома – те, что содержат много клетчатки. Это овощи, фрукты, цельные злаки», - пояснила Ольга Малиновская.

Снижение иммунитета специалист также связывает с дефицитом цинка, селена, меди, фолиевой кислоты, а также витаминов А, С, D, Е, витаминов группы В.

«Каждый из этих нутриентов вносит свой вклад в обеспечение устойчивости к инфекциям. Определить содержание витаминов в организме можно, сдав Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12)», - отметила врач.

Она также посоветовала сдать общий анализ крови а для оценки общего состояния организма. Его результаты «подсветят» основные показатели. Их отклонение от нормы может указать на анемию, воспалительный процесс и другие нарушения, которые способны влиять на иммунитет, рассказала Малиновская.

«В целом питание должно быть сбалансированным и разнообразным, способствующим поддержанию нормального веса. Показано, что лишний вес – один из ключевых факторов, из-за которого иммунитет также может снижаться. Избыточная масса тела увеличивает уровень внутреннего воспаления, приводит к тому, что антимикробных соединений синтезируется меньше», - указала врач.

Она также отметила, что одной из самых здоровых систем питания считается средиземноморская диета, так как она не предполагает жестких ограничений ни по составу рациона, ни по калорийности. На ней можно и нужно есть много овощей и фруктов, а также белковую пищу, медленные углеводы, полезные жиры, которые содержатся, например, в составе морской рыбы и оливкового масла, подчеркнула Ольга Малиновская.