Помогает ли фолиевая кислота отрастить волосы

Те женщины, которые вынашивали ребенка, с сожалением вспоминают о роскошной шевелюре, которая отрастала за время беременности. Эксперты связывают это с фолиевой кислотой, синтетической формой витамина B9. Ее уровень повышается во время беременности, чтобы способствовать развитию нервной трубки плода.

И этот же витамин связан с многочисленными аспектами красоты и здоровья волос, такими как увеличение объема, роста, блеска, а также предотвращение седины и истончения. Казалось бы, очевидный выход — покупать препараты с фолиевой кислотой (благо, их просто огромное количество) и снова радоваться густоте и пышности шевелюры. Однако в дерматологическом сообществе существуют некоторые разногласия по поводу их легитимности и эффективности. Разбираемся в вопросе вместе.

Что такое фолиевая кислота

«Фолиевая кислота — это синтетическая версия фолата, который является витамином группы В, — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.

Этот витамин можно найти в добавках и мультивитаминах, а также в естественном виде во многих продуктах питания, таких как темные листовые овощи и бобовые. Он необходим для производства красных кровяных телец. Фолиевая кислота нужна для роста новых клеток, в том числе для роста волос и ногтей.

Преимущества фолиевой кислоты для роста волос

Роль фолиевой кислоты в нашем организме чрезвычайно важна. Если мы получаем достаточно витамина В9, он может оказать чудесное воздействие на наши волосы. Они становятся толще и плотнее, приобретают здоровый блеск, перестают седеть и быстрее растут.

Кому рекомендуется прием фолиевой кислоты

Всем, кто имеет дело с низким уровнем витаминов группы В, что может привести к усталости, головным болям, постоянной сонливости, резким перепадам настроения, беспричинному набору веса, отечности или изменению пигментации волос и ногтей. Другие признаки явного недостатка этих витаминов — постоянные высыпания на коже, склонность к частым простудам, проблемы с пищеварением.

Как часто можно использовать

Ежедневное потребление должно составлять около 400 микрограммов в день. Если в вашей крови и так достаточно фолиевой кислоты, мегадоза может привести к головной боли, сыпи, тошноте, кожным реакциям и другим симптомам. Перед началом приема пероральных добавок обязательно проконсультируйтесь с врачом, он попросит вас сдать анализы, чтобы узнать, в каком количестве и нужно ли вам в принципе принимать любые БАДы. Фолиевая кислота сочетается почти со всеми другими витаминами и добавками, но ее не стоит принимать бесконтрольно, потому что все перечисленные симптомы могут свидетельствовать о возможном наличии других заболеваний или дефиците витаминов и микроэлементов (например, того же железа).

Как использовать фолиевую кислоту для роста волос

Если вы столкнулись с преждевременным поседением, дерматолог советует добавить в свой рацион фолиевую кислоту.

"Лучший способ получить фолиевую кислоту — это употреблять продукты, богатые B9, такие как брокколи, темно-зеленые листовые овощи, бобовые и яйца», — говорит Ирина.

Поддерживайте низкий уровень стресса, чтобы сохранить уровень фолатов в организме

Стресс может ослабить нашу иммунную систему и волосы. Он является известной причиной их истончения и выпадения и может легко стать естественным результатом того, что вы не получаете все необходимые питательные вещества, включая фолаты.

Медитируйте, больше гуляйте на свежем воздухе, избавьтесь от вредных привычек (курение и употребление алкоголя), пейте не больше одной чашки кофе в день и не забывайте о разумной физической нагрузке. И ваши волосы снова начнут сиять красотой и здоровьем.