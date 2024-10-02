Врач назвал топ-3 полезных для зрения продукта

Китайские учёные определили, жители каких стран чаще всего страдают от близорукости. Результаты исследования были опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

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Россия заняла третье место в рейтинге, уступив лишь Японии и Южной Корее.

Юлия Колоколова, врач-офтальмолог, в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, что основной причиной снижения зрения является чрезмерная нагрузка на глаза.

По словам специалиста, при использовании гаджетов, таких как телефон или компьютер, человек перестаёт моргать, и глаза остаются открытыми в течение длительного времени. Это приводит к сухости глаз, в том числе роговицы, появлению боли, рези и покраснения. К концу рабочего дня острота зрения снижается, а изображение становится размытым.

Чтобы снизить нагрузку на глаза, врач рекомендует сократить время использования гаджетов. Если же работа требует постоянного использования гаджетов, можно использовать увлажняющие капли. При постоянной нагрузке на глаза капли следует применять утром и вечером.

По словам Колоколовой, гаджеты портят зрение молодёжи. В школе дети напрягают глаза, а затем расслабляются, смотря что-то на планшете. Однако зрение всё равно остаётся в напряжении.

«Важно, чтобы нагрузка на глаза была сбалансированной. Я рекомендую заниматься с детьми бадминтоном, проводить время на рыбалке, а подросткам — заняться стрельбой. Если вы работаете за компьютером, каждые 20 минут нужно отвлекаться и смотреть в окно на дальнюю точку в течение 30 секунд или минуты», — советует врач.

Для сохранения зрения также важно следить за питанием. Колоколова назвала три продукта, которые полезны для глаз: хурма, богатая йодом, тыква и жёлтые помидоры, содержащие лютеин. По словам специалиста, лютеин из витаминов и химических растворов плохо усваивается, поэтому лучше всего получать его из пищи.

Близорукость может развиться у человека в любом возрасте. Основные факторы — напряжение глаз и наследственность, — напомнила Колоколова.

С 40 лет начинается пресбиопия — естественное возрастное изменение. Если не использовать очки для коррекции зрения, то это может привести к необратимым изменениям, таким как глаукома, заключила специалист.

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