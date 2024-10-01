В чем польза фермерских продуктов и стоит ли за них переплачивать

По данным аналитиков, в России растет популярность фермерских продуктов. «Вечерняя Москва» разбиралась, действительно ли они так хороши и есть ли смысл переплачивать за товар с такой маркировкой.

Тренд на «все натуральное» крепнет с каждым годом, чем умело пользуются маркетологи. И если раньше фермерскую продукцию можно было приобрести только в специализированных магазинах или на ярмарках, то сегодня она есть везде. Но эксперты не советуют доверять одной лишь этикетке — при покупке стоит запросить все документы. «Фермерская» курица может легко оказаться заводским откормленным цыпленком-бройлером, которого продают по цене, в разы превышающей стоимость обычной фабричной тушки без такой этикетки.

Сыр

Настоящий фермерский сыр стоит в районе 1200 рублей за килограмм — такая цена позволяет покрыть издержки на его производство. Цена сыра в супермаркетах сейчас около 350 рублей.

Подсолнечное масло

Натуральное фермерское подсолнечное масло стоит от 300 рублей за литр и гораздо дороже. Часто фермеры готовят его по уникальным рецептам и с необычными добавками, что может добавлять блюдам с ним уникальный вкус. Обычное же магазинное масло продается по цене от 120 рублей за тот же объем.

Яйца

Стоимость десятка фермерских яиц — 275 рублей. Цена в супермаркете — 140 рублей.

Молоко

Фермерское молоко продается в магазинах по 250 рублей за литр. Молоко в супермаркете — от 110 рублей за литр.

Цыпленок

Килограммовая тушка фермерского цыпленка обойдется в 900 рублей. Больше всего расходов у фермеров тут на хороший корм. В супермаркете килограмм курицы в среднем стоит 250 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

— Если говорить о реальных фермерских продуктах, то, конечно, они полезнее обычных товары из супермаркетов. Такую продукцию обычно производят небольшими партиями без применения вредных удобрений и антибиотиков. Готовый продукт не подвергается обработке, улучшающей его внешний вид в ущерб вкусу.

СДЕЛАЙ ВЫБОР

В проекте «Активный гражданин» выбирают лучшее мороженое столицы. Голосование проводится в рамках конкурса «Московское качество». Претенденты уже прошли два этапа отбора. Сначала составили рейтинг самых продаваемых десертов, а затем во время опроса покупатели назвали свои любимые марки — это мороженое отправили на дегустацию и проверку в лаборатории. В финал вышло 39 видов. Теперь москвичи отбирают по три победителя в номинациях «Мороженое эскимо», «Мороженое в стаканчике», «Мороженое в вафельном рожке», «Мороженое «Лакомка», «Десерты», «Торт-мороженое». Кроме того, голосуют за самый вкусный десерт в категории «Лучшее мороженое «Сделано в Москве». Производители, чьи десерты признают лучшими, смогут размещать на упаковке знак «Московское качество». Сделать выбор у москвичей получится до конца сентября по ссылке ag.mos.ru/polls/16240.