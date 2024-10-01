Чем и кому полезная рябина, рассказал врач

В начале осени начинают созревать плоды рябины, которые можно срывать с деревьев аж до начала зимы. В чем польза и вред этой ягоды, узнала Общественная Служба Новостей.

© Mir24.TV

В сыром виде рябина имеет достаточно терпкий и горьковатый вкус, поэтому чаще всего ее высушивают или смешивают с сахаром.

Плоды рябины имеют мочегонный эффект, поэтому их рекомендуют есть при заболеваниях почек и других органов мочеполовой системы. Кроме того, в ягоде содержатся фосфор и марганец, которые повышают либидо, а пектины способствуют снижению уровня холестерина в крови.

Также врачи утверждают, что рябина полезна во время беременности, поскольку в ее состав входит фолиевая кислота, которая необходима правильному развитию плода. Терпкие ягоды полезны и детям из-за большого содержания каротина, витаминов РР, С, группы В, железа, йода, марганца, цинка.

С осторожностью стоит употреблять рябину людям, склонным к повышенному давлению, а также пациентам с варикозным расширением вен, поскольку продукт способствует сгущению крови. Также злоупотреблять этой ягодой не стоит людям с проблемами нервной системы.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как правильно употреблять мед. По его словам, продукт потеряет свои полезные свойства, если добавить его в горячие напитки. Поэтому эксперт рекомендует употреблять мед в свежем виде, либо растворять его в теплых напитках.