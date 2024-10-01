Плохой сон и проблемы с мозгом: названа опасная доза кофе в день

Любимый напиток может нанести вред организму

Сегодня, 1 октября, во многих странах мира празднуют Международный день кофе. Этот ароматный напиток уже давно завоевал сердца миллионов людей. Однако пить его следует аккуратно. О допустимом количестве кофе в день рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк. Слова специалиста привели в издании «Радио 1». Так, полностью здоровому человеку следует пить кофеиносодержащие напитки в первой половине дня — до 15—16:00 часов. Более позднее употребление может отрицательно повлиять на синтез мелатонина. По словам Натальи, это чревато проблемами со сном. Эксперт обратила особое внимание на то, что кофе лучше всего не пить на голодный желудок. Ароматный напиток способен спровоцировать проблемы с углеводным обменом и инсулинорезистентностью. «Если употреблять более пяти чашек кофе в день, то это плохо повлияет на структуру головного мозга, приведет к повреждению структур мозга. Рекомендуемое количество: 0—3 чашки в день. У беременных и кормящих женщин лимит по кофеину: 1—2 чашки», — привели слова диетолога журналисты издания.