Необходимо разминаться каждые 45 минут во время сидячей работы

Пятиминутная «пассивная» зарядка полезна для осанки.

Положение «нога на ногу», напротив, приводит к незамедлительному её нарушению, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

«Мировая статистика говорит, что нарушения осанки у дошкольника — это 5%, а нарушение осанки у детей второго класса — это 100%. Эта история связана с тем, что мы сидим неправильно и неправильно подобрано рабочее место. Нарушение осанки — это не всегда сколиоз, это поднятое плечо, неправильно стоящие лопатки, сутулость, невозможность сохранять правильное положение тела стоя, сидя. На стуле можно сидеть 45 минут, потом нужно вставать и делать пятиминутку. Лучше всего поставить таймер. Пять минут пассивных разминок будет очень полезно. Сидеть нога на ногу — это неестественное положение, потому что идёт нарушение осанки сразу».

Ранее остеопат призвал школьников не носить учебники и тетради в сумках-шоперах. Это негативно влияет на позвоночник. Необходимо использовать рюкзак или ранец, тогда нагрузка распределяется на оба плеча. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал директор центра реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.