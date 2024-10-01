Как парение в сибирском банном чане укрепляет иммунитет

Парение в сибирском банном чане стабилизирует нервную систему и выводит токсины из легких, что способствует укреплению иммунитета в сезон осенних простуд, поделился с РИАМО врач-терапевт Чингиз Абдулов. По его словам, такие процедуры усиливают устойчивость организма к вирусам.

Парение имеет множество полезных эффектов. Помимо гармонизации нервной системы, процедура также ⁠способствует увлажнению слизистых оболочек, выведению токсинов и слизи из дыхательных путей, — подчеркнул врач.

Он добавил, что парение в сибирском банном чане улучшает кровообращение и обмен веществ в организме. Из-за высокой температуры пара происходит активное потоотделение, которое позволяет вывести из кожи шлаки и загрязнения. Это также укрепляет иммунную систему.

К тому же парение расширяет сосуды и улучшает микроциркуляцию крови, что повышает скорость обеспечения тканей кислородом и питательными веществами. Благодаря этому иммунитет быстрее нейтрализует места воспалений в организме, указал Абдулов.

При этом лучше заранее проконсультироваться с врачом перед такими процедурами, подытожил терапевт.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что мед очень полезен для здоровья и может лечить простуду и воспаления. По информации ведомства, продукт также снижает уровень холестерина в крови.