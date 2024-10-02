Биолог рассказал, почему стоит есть яблоки целиком

Яблоки необходимо есть целиком, в том числе с семечками и кожурой. Об этом в среду, 2 октября, сообщила биолог Габриэле Берг.

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По исследованиям, оптимальное количество яблок в день составляет две-три штуки. При этом их следует есть целиком, включая сердцевину и семена, а также мякоть и кожицу.

Яблоки содержат пищевые волокна и флавоноиды, которые стимулируют работу кишечника. Кроме того, они насыщают организм полезными бактериями и антиоксидантным витамином С.

— Именно сердцевина и стебель содержат больше всего полезных бактериальных клеток. Только после них идут мякоть и кожура, — рассказала Берг.

Однако, как сообщает биолог, нужно тщательно промывать их перед употреблением, чтобы избежать заражения вредными бактериями, передает «Доктор Питер».

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