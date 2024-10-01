Врач рассказала о плюсах вегетарианства

Вегетарианство снижает риски развития различных заболеваний, например сахарного диабета, рассказала изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. По ее словам, также отказ от мяса может помочь избавиться от лишнего веса.

Доказано, что при отказе от мяса снижаются риски развития сахарного диабета, гипертонической болезни, патологии сосудов и сердца. Причина состоит в том, что в мясных продуктах содержится карнитин, который негативно влияет на состояние сердечной мышцы, — объяснила медик.

Врач отметила, что при вегетарианстве снижается уровень подкожного жира, и очищается организм. Также употребление только растительной пищи способствует выведению вредных токсинов из организма. Это предупреждает развитие онкологии и снижает ежедневную утомляемость. Кроме того, вегетарианство улучшает качество кожи.

Отказ от мяса позволяет сузить поры, избавиться от прыщей, угрей и черных точек. Также уйдет неприятный запах тела и изо рта. Это происходит из-за процесса гниения в организме, вызванного употреблением плоти животных. Кроме того, мы можем себя избавить от червей и паразитов, которые есть практически у всех, кто употребляет в рационе животные жиры, — добавила Омарова.

Ранее нутрициолог Ксения Придачина рассказала, что веганство крайне опасно для беременных, детей и подростков из-за риска развития анемии и задержки развития. Эксперт объяснила: подобный рацион провоцирует дефицит белков, цинка, витаминов B6, B12, D и йода.