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Врач назвала преимущества вегетарианства

Вегетарианство снижает риски развития различных заболеваний, например сахарного диабета, рассказала изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. По ее словам, также отказ от мяса может помочь избавиться от лишнего веса.

Врач рассказала о плюсах вегетарианства
© РИА Новости

Доказано, что при отказе от мяса снижаются риски развития сахарного диабета, гипертонической болезни, патологии сосудов и сердца. Причина состоит в том, что в мясных продуктах содержится карнитин, который негативно влияет на состояние сердечной мышцы, — объяснила медик.

Врач отметила, что при вегетарианстве снижается уровень подкожного жира, и очищается организм. Также употребление только растительной пищи способствует выведению вредных токсинов из организма. Это предупреждает развитие онкологии и снижает ежедневную утомляемость. Кроме того, вегетарианство улучшает качество кожи.

Отказ от мяса позволяет сузить поры, избавиться от прыщей, угрей и черных точек. Также уйдет неприятный запах тела и изо рта. Это происходит из-за процесса гниения в организме, вызванного употреблением плоти животных. Кроме того, мы можем себя избавить от червей и паразитов, которые есть практически у всех, кто употребляет в рационе животные жиры, — добавила Омарова.

Ранее нутрициолог Ксения Придачина рассказала, что веганство крайне опасно для беременных, детей и подростков из-за риска развития анемии и задержки развития. Эксперт объяснила: подобный рацион провоцирует дефицит белков, цинка, витаминов B6, B12, D и йода.

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