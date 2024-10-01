Виноград темных сортов считается самым полезным для здоровья, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, красный виноград может помочь в профилактике сердечно-сосудистых проблем, а черный – в предотвращении развития рака.

"Красный содержит большое количество ресвератрола, поэтому улучшает здоровье сосудов, кровообращение, поддерживает сердце и снижает холестерин", – указала эксперт.

Помимо прочего, и красный, и черный виноград содержит очень много растворимой и нерастворимой клетчатки. Она улучшает пищеварение, помогает предотвратить запоры и способствует хорошей перистальтике, то есть "лечит" ленивый кишечник.

Достаточно употреблять 200 граммов, то есть примерно стакан винограда в день. Стоит учитывать, что при чрезмерном употреблении продукт может вызвать метеоризм.

"Поскольку виноград сильно повышает сахар в крови, лучше не есть его при диабете. Кроме того, при обострении гастрита и язвенной болезни плоды могут раздражать слизистую", – предупредила Мухина.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала есть бананы для борьбы с бессонницей. По ее словам, продукт помогает вырабатывать мелатонин – гормон сна. Помимо этого, в составе банана есть магний и витамины группы B, поэтому лакомство успокаивает, улучшает концентрацию внимания и повышает настроение.